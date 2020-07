Senato, anche Sandra Lonardo lascia Forza Italia per il gruppo Misto: “Questa deriva salviniana non è nel mio stile” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo l’addio dei tre ex fedelissimi di Berlusconi, i Senatori Gaetano Quagliariello, Massimo Vittorio Berutti e Paolo Romani, anche la senatrice Sandra Lonardo, in una lettera inviata alla presidente Elisabetta Alberti Casellati, ha ufficializzato l’uscita da Forza Italia e il passaggio al gruppo Misto: “Signora Presidente, la prego di prendere atto che, da questo momento, lascio il gruppo di Forza Italia e chiedo di entrare nel gruppo Misto”, si legge. La senatrice ha motivato la sua decisione spiegando che “la guida salviniana che si è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l’esatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

gennaromigliore : Mai come in questi giorni ci rendiamo conto di quanto pericolose possano essere le bufale. Anche e soprattutto in c… - matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina è donna sbagliata, nel posto sbagliato. Lo sapete anche voi, ma la difendete per partito preso.… - NicolaPorro : Sono andato oggi al Senato per un incontro titolato 'Covid-19 tra informazione, scienza e diritto' e Repubblica lo… - divorex82 : RT @fattoquotidiano: Senato, anche Sandra Lonardo lascia Forza Italia per il gruppo Misto: “Questa deriva salviniana non è nel mio stile” h… - simonedallora : RT @fattoquotidiano: Senato, anche Sandra Lonardo lascia Forza Italia per il gruppo Misto: “Questa deriva salviniana non è nel mio stile” h… -