“Sei senza vergogna”. Succede a La vita in diretta tra Andrea Delogu e Marcello Masi. “Io me ne vado” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La prova di Marcello Masi e Andrea Delogu alla conduzione de La vita in diretta Estate può dirsi ampiamente superata. Una scommessa riuscita, quella della rai di affidare il programma estivo alla coppia che intrattiene gli spettatori nel primo pomeriggio. “Sono felicissima di dirvi che insieme a Marcello Masi condurremo La vita in diretta Estate dal 29 giugno. Grazie Stefano Coletta (direttore di Rai Uno, ndr) per la scelta scellerata e grazie anche a tutti i critici tv che hanno accolto con entusiasmo questa mia opportunità, non me l’aspettavo”, aveva scritto Andrea Delogu su Twitter poco dopo l’annuncio dei conduttori del programma. Classe 1982, ... Leggi su caffeinamagazine

NicolaPorro : ?? 'Se sei #italiano devi indossare la #mascherina, stare #distanziato, no all’#aperitivo in spiaggia e guai alla… - ClaMarchisio8 : Ma quanto sei bella #sardegna ?? Tu come tutta la nostra costa, il nostro territorio, le nostre città, la nostra ar… - zanoni_giorgio : @ZumZumPapa @dani61d @gloriaparveth @Azzurra6671 Non sono un esperto in materia ma non funziona esattamente così. E… - MarcoRaffa96 : Dite quello che volete ma a “livello estetico” è molto più importante apparire attraenti con i vestiti che senza. U… - ILupobianco : @Salvatoreri @fabriziodavoli1 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Sei talmente presuntoso, saputello, spocchiso e traco… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sei senza Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera