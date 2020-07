Segrate è Covid free: guarito l’ultimo positivo al Coronavirus, era un bimbo di 5 anni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Segrate è Covid free. Il sindaco di Segrate, Paolo Micheli, ha comunicato su Facebook che anche l’ultimo cittadino che risultava positivo al Coronavirus, un bambino di 5 anni, è completamente guarito: “Siamo Covid free”. Il sindaco ha poi rivolto un appello ai cittadini: “La bellissima notizia non deve comunque farci abbassare la guardia, il virus non è affatto debellato e ci sono tante persone magari asintomatiche che potrebbero causare nuovi contagi soprattutto nelle persone più deboli”. A dare l’annuncio, atteso da tempo come una liberazione, è stato il sindaco Paolo Micheli: “Segrate Covid ... Leggi su limemagazine.eu

zazoomblog : “Siamo Covid Free”: L’Urlo di Piacere del Sindaco di Segrate Dopo La Guarigione del Bimbo di 5 Anni Ultimo Positivo… - fanpage : Segrate è libera dal Covid - paolomicheli : SEGRATE COVID FREE! Il tampone del nostro giovanissimo concittadino di 5 anni è NEGATIVO! Eravamo tranquilli perch… -