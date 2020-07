Sea of Thieves si aggiorna con l'update Ashen Winds che aggiunge nuovi personaggi e altro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ashen Winds è il nuovo aggiornamento per Sea of Thieves che aggiunge nuovi contenuti per tutti i pirati. Con il nuovo aggiornamento possiamo dare il benvenuto ai Signori Cinerei, figure nate per provocare caos, spargere fuoco e far piovere meteore.Ci sono quattro Signori Cinerei da affrontare - Captain Grimm, Red Ruth, Old Horatio e Warden Chi - e i loro teschi frutteranno soldi per chi riuscirà a sconfiggerli tutti. I nemici appaiono in modo casuale durante i viaggi, ma è possibile trovarli vicino a delle nuvole di cenere. Naturalmente coloro che saranno fortunati da sconfiggerli potranno usare i loro teschi come lanciafiamme per devastare ulteriormente i nemici.Insieme ai signori cinerei, l'aggiornamento porta ... Leggi su eurogamer

