“Se Ne Sono Andati Da Soli, Voglio Ricordarli Così”, Street Artist Dipinge in Città Visi delle Vittime del Covid (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’Artista 35enne Daniel Manrique aveva iniziato inviando dei disegni ai familiari su whatsapp, ora sta realizzando un’enorme murales nel suo quartiere a Lima. Voleva salutare e rendere omaggio alle Vittime del Covid della sua città, così ha deciso di fare un murales con i loro volti. Si chiama Daniel Manrique, ed è uno Street Artist Peruviano residente nella capitale Lima, inizialmente aveva inviato dei disegni ai familiari dei malati via Whatsapp, alla fine ha voluto realizzare un grande murales nel suo quartiere con i ritratti delle persone che non ce l’hanno fatta a combattere il virus. “Per me era l’unico modo, per non averli potuti salutare, per averli visti andar via nel silenzio”: ha dichiarato Daniel. ... Leggi su youreduaction

