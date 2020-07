Scusate se esisto la trama del film con Paola Cortellesi giovedì 30 luglio su Rai 1 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Scusate se esisto su Rai 1 stasera giovedì 30 luglio la commedia con Paola Cortellesi sulle difficoltà di una donna di farsi valere in Italia. trama e trailer Scusate se esisto è la divertente commedia con Paola Cortellesi e Raoul Bova stasera giovedì 30 luglio su Rai 1. Il film è ispirato alla figura di Guendalina Salimei architetta che ha sviluppato il progetto di riqualificazione per il quartiere periferico di Roma Corviale. Il film ha un forte impatto sociale e racconta quanto sia difficile per una donna farsi valere in Italia. Diretto da Riccardo Milani, distribuito da 01, il film ha incassato nel 2014 5,4 milioni ... Leggi su dituttounpop

BovaSpain : Giovedi 30 Scusate se esisto 21:25 Rai Uno con #RaoulBova - __Towanda : @theflynet Posti in piedi in paradiso Scusate se esisto Nessuno mi può giudicare Miseria e nobiltà - nellopatasniall : Raga scusate se non rispondo nei tweet in cui chiedete di commentare con emoji per vedere se apparite in tl ma son… - _mirianaa__ : ma quel film 'scusate se esisto' quante volte all'anno lo passa la RAI? - BovaSpain : Giovedì 30 Scusate se esisto 21:25 Rai Uno con #RaoulBova -

Dopo aver studiato con successo ed essersi impiegata a Londra, Serena, architetto in carriera, decide di tornare in Italia. Nel Bel Paese, però, finisce a fare la cameriera in un ristorante di lusso ...

