Scuola: niente termoscanner, ecco i banchi monoposto, e mascherine ‘a go go’, assicura il commissario Arcuri (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Il 5 agosto è il termine per la presentazione delle offerte, il 12 agosto è il termine per sottoscrizione dei contratti, l’8 settembre è il termine per l’avvio delle consegne dei banchi prolungabile al massimo fino al 12 settembre considerando che il 14 inizia l’anno scolastico”. Questa la tempistica che stamane il commissario straordinario l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha garantito nel corso dell’audizione tenutasi in Commissione Cultura, in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2020/21 e, nello specifico, riguardo alle misure di prevenzione e contrasto dell’emergenza epidemiologica nelle scuole. Del resto, dopo aver abbondantemente parlato e premesso (senza farci capire granché per la verità), la ministra Azzolina, stanco di ... Leggi su italiasera

July_Stilinski : RT @charliefredb: l'ho detto una volta e lo dirò ancora: odiate James Potter solo perché giovanna non ci ha detto niente di come, maturando… - ehii_liz : RT @charliefredb: l'ho detto una volta e lo dirò ancora: odiate James Potter solo perché giovanna non ci ha detto niente di come, maturando… - PadfootClo : RT @charliefredb: l'ho detto una volta e lo dirò ancora: odiate James Potter solo perché giovanna non ci ha detto niente di come, maturando… - serenasswash : @imissmarksloan guarda nella mia scuola in un aula c'erano e non ti dico quando sono scomodi,non ci sta praticamente niente - italiaserait : Scuola: niente termoscanner, ecco i banchi monoposto, e mascherine ‘a go go’, assicura il commissario Arcuri -