Scuola nel caos. La Ascani: presentato il documento di indirizzo al comitato tecnico scientifico (Di mercoledì 29 luglio 2020) Andrà tutto bene. E’ il mantra del ministero di viale Trastevere in mezzo al caos della gestione della riapertura delle scuole. L’ultima notizia, nella rincorsa di stop and go, arriva dalla viceministra Anna Ascani. Che su Facebook annuncia baldanzosa. “Abbiamo inviato poco fa al comitato tecnico scientifico il documento di indirizzo. Per la ripresa delle attività in presenza per la fascia 0-6. Come ministero dell’Istruzione abbiamo coordinato il lavoro. Che è stato condiviso con Ministero della Salute, Funzione Pubblica, Famiglia, Regioni e Anci, ciascuno secondo le sue competenze”. Apertura scuole, la Ascani: presentato il documento al Cts Nella stesura del testo ... Leggi su secoloditalia

davidealgebris : I banchi a scuola si possono spostare a mano come si è sempre fatto. Non servono le rotelle sotto i banchi. Invece… - matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina è donna sbagliata, nel posto sbagliato. Lo sapete anche voi, ma la difendete per partito preso.… - AzzolinaLucia : La mia informativa alla Camera sulla ripresa dell’anno scolastico. Ho toccato nel dettaglio tutti i temi del ritorn… - avimmaisacap : @temisaba95 Ho ascoltato il discorso di Bocelli al Senato (un discorso da scuola elementare) 'ho chiamato Salvini,… - isaacrfereira : RT @forza_italia: • Scuola nel caos • Sbarchi fuori controllo • Clandestini in fuga • Maggioranza divisa su tutto LA VERA EMERGENZA È IL G… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nel Scuola nel covid: storie di resilienza dalla comunità educante Agenda Digitale Mortaruolo saluta Matano: cambio al vertice dell'Ufficio Scolastico Provinciale

Un sentito grazie alla dott.ssa Matano per il prezioso lavoro svolto in questi anni nel Sannio a favore del mondo della scuola, per la vicinanza al territorio e per la cooperazione con la Regione ...

Scuola: Vicariato di Roma, firmato il protocollo d’intesa sulle lezioni negli spazi di parrocchie ed enti ecclesiali

Il cardinale vicario Angelo De Donatis, la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio Rocco Pinneri hanno firmato questa mattina il ...

Un sentito grazie alla dott.ssa Matano per il prezioso lavoro svolto in questi anni nel Sannio a favore del mondo della scuola, per la vicinanza al territorio e per la cooperazione con la Regione ...Il cardinale vicario Angelo De Donatis, la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi e il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio Rocco Pinneri hanno firmato questa mattina il ...