Scuola, l’ira dei presidi: «Senza aule e senza banchi non si parte. Gli studenti li facciamo sedere a terra?» – L’intervista (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio)«Siamo al filo di lana, non sappiamo come fronteggiare eventuali situazioni critiche dal punto di vista sanitario (per il Coronavirus, ndr). Siamo preoccupati. Ci mancano le aule e adesso apprendiamo che i banchi dovranno essere consegnati alle scuole tra l’8 e il 12 settembre. Se fosse davvero così, potremmo anche riuscirci. Altrimenti, se dovessero arrivare dopo, certamente non potremmo accogliere gli studenti. Non possiamo mica farli stare in piedi o chiedere loro di sedersi per terra». A parlare a Open è Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale dei presidi. Facebook In foto Antonello Giannelli 3 milioni di banchi entro settembre Nel pomeriggio, infatti, il commissario per ... Leggi su open.online

luciapulichino : @HuffPostItalia fifa per le elezioni vicine? Temi l'ira degli italiani per i tre mesi di scuola che avete sottratto… - itsobes : @oyasofioya ERO IN PRIMA MEDIA E AVEVO VISTO UN VIDEO DOVE LO AVEVA UNA TIPA FIGA, LO FACCIO E SCATENO L’IRA DI DIO… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola l’ira Movida, aperitivi in gruppo senza mascherine. L’ira dei sindaci: «Chiudiamo tutto» Corriere della Sera