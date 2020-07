Scuola: come si riprenderà il 14 settembre (Di mercoledì 29 luglio 2020) Test sierologici e divieto di ingresso a Scuola se la febbre supera i 37,5Le altre misure del protocollo d'intesa Scuola - SindacatiProtocollo di regolamentazione d'Istituto Test sierologici e divieto di ingresso a Scuola se la febbre supera i 37,5Torna su La Ministra dell'Istruzione Azzolina ha firmato l'ordinanza che stabilisce il rientro a Scuola a partire dal 14 settembre 2020 e a breve firmerà anche un'ordinanza che disporrà l'assunzione straordinaria di circa 50.000 docenti e personale ausiliario in più. La ripresa delle lezioni però, a causa dell'emergenza Covid19, richiede soprattutto un rientro in sicurezza. Per questo il Ministero dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali stanno lavorando a un protocollo che in parte conferma le misure a cui siamo abituati e ... Leggi su studiocataldi

