Scuola come cambia a settembre: orari, bagni, ricreazione e personale (Di mercoledì 29 luglio 2020) In attesa delle indicazioni definitive da parte del governo, da inserire nel “protocollo sicurezza”, trapelano le prime notizie riguardanti la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre. Mancano, infatti, solo 48 giorni al presunto ritorno tra i banchi di Scuola, che dovrà avvenire rispettando tutte le misure necessarie per evitare la diffusione del contagio. Il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, ha deciso di lasciare ampio margine di discrezionalità alle singole scuole, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico a riguardo. Per quanto concerne il protocollo di sicurezza, attualmente è ancora una bozza, poiché la ministra Azzolina sta effettuando un monitoraggio sul campo al fine di farsi portavoce delle differenti esigenze delle istituzioni scolastiche, in ... Leggi su quotidianpost

davidealgebris : I banchi a scuola si possono spostare a mano come si è sempre fatto. Non servono le rotelle sotto i banchi. Invece… - CottarelliCPI : I banchi di scuola con le rotelle sotto? Come strumento di distanziamento? Ma come se la sono inventata??? - matteosalvinimi : #Salvini: A Lampedusa sono stato giovedì, ci sarebbe dovuta andare la Azzolina: c'è una scuola che grida verogna pe… - Massimi47715989 : Gualtieri spiega il decreto di agosto: 'Rinvio tasse e risorse per scuola, automotive e turismo' - Economia - ANSA… - La7tv : #coffeebreak L'intervista ad Alessandro #Masi (Società Dante Alighieri): 'All'estero l'Italia è sempre percepita se… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola come Piano rientro a scuola settembre Veneto, in aule da 20 alunni aggiungere massimo un posto. FAQ Orizzonte Scuola Scuola, il 14 settembre suona la campanella: Grieco scrive alla ministra Azzolina

Anche in Toscana la campanella suonerà il 14 settembre. Lo ha deciso la giunta regionale con una delibera proposta dall'assessora all'istruzione Cristina Grieco e approvata nell'ultima seduta."Abbiamo ...

leggi le altre "Poesì"

«Ammettere di essere gay, magari facendolo su un social network, come un graduato della Guardia di Finanza, non è pertinente allo status di Carabiniere». Sono le parole - riportate dal Fatto Quotidian ...

Anche in Toscana la campanella suonerà il 14 settembre. Lo ha deciso la giunta regionale con una delibera proposta dall'assessora all'istruzione Cristina Grieco e approvata nell'ultima seduta."Abbiamo ...«Ammettere di essere gay, magari facendolo su un social network, come un graduato della Guardia di Finanza, non è pertinente allo status di Carabiniere». Sono le parole - riportate dal Fatto Quotidian ...