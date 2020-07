Scuola, Azzolina: “Riapertura certa a settembre. Stanzieremo 2,9 miliardi di euro” (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – “A settembre la Scuola riparte, lo dico in aula a tutte le famiglie che spesso sono travolte da toni apocalittici”. Ad affermarlo con certezza è il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina nell’informativa urgente alla Camera sulla riapertura delle scuole. “Ho firmato lo scorso 24 luglio l’Ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni dal 14 settembre, mentre dal 1 settembre, come previsto dall’Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, n. 11, si svolgeranno le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti per tutte quelle studentesse e quegli studenti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, ma anche per tutti quelli che i docenti vorranno coinvolgere” ha sottolineato il ministro. Sul fronte degli ... Leggi su quifinanza

matteosalvinimi : #Salvini: A Lampedusa sono stato giovedì, ci sarebbe dovuta andare la Azzolina: c'è una scuola che grida verogna pe… - matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina è donna sbagliata, nel posto sbagliato. Lo sapete anche voi, ma la difendete per partito preso.… - LegaSalvini : Salvini: 'Per il bene della scuola mi aspetto le dimissioni dell'Azzolina'. - aldocardoni : Scuola, Frassinetti: Azzolina Ministro perfetto per questo Governo - FratellidItalia : Scuola, Frassinetti: Azzolina Ministro perfetto per questo Governo -