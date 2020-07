Scrittori e cabarettisti a Raggiolo per la finale di RidiCasentino (Di mercoledì 29 luglio 2020) Scrittori e cabarettisti in piazza a Raggiolo per la finale di RidiCasentino. L'appuntamento è fissato per le 21.00 di sabato 1 agosto quando è in programma l'atto conclusivo del concorso nazionale di ... Leggi su lanazione

UfficiStampaEgv : Scrittori e cabarettisti a Raggiolo per la finale di RidiCasentino -

Ultime Notizie dalla rete : Scrittori cabarettisti Scrittori e cabarettisti a Raggiolo per la finale di RidiCasentino ArezzoWeb Scrittori e cabarettisti a Raggiolo per la finale di RidiCasentino

Scrittori e cabarettisti in piazza a Raggiolo per la finale di RidiCasentino. L’appuntamento è fissato per le 21.00 di sabato 1 agosto quando è in programma l’atto conclusivo del concorso nazionale di ...

Il primo libro del barzellettiere Così nasce ‘Sfoglia l’ultima’

Il barzellettiere e cabarettista reggiano Willer Collura esordisce come scrittore. Originario di Novellara, a lungo residente a Castelnovo Sotto, domani sera presenta la sua pubblicazione nel primo ...

Scrittori e cabarettisti in piazza a Raggiolo per la finale di RidiCasentino. L’appuntamento è fissato per le 21.00 di sabato 1 agosto quando è in programma l’atto conclusivo del concorso nazionale di ...Il barzellettiere e cabarettista reggiano Willer Collura esordisce come scrittore. Originario di Novellara, a lungo residente a Castelnovo Sotto, domani sera presenta la sua pubblicazione nel primo ...