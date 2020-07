Scostamento di bilancio, sì del Senato: cosa succede adesso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Via libera del Senato allo Scostamento di bilancio con 170 voti a favore (la soglia era 161), a fronte di 4 contrari e dell’astensione di tutto il centrodestra (133). In aula è intervenuto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che ha dichiarato come lo Scostamento e il Programma nazionale di riforma (Pnr) rappresentino gli sforzi che il governo sta effettuando “per rendere la ripresa duratura e sostenibile”. Il titolare del Mef ha aggiunto che il decreto agosto sarà varato la prossima settimana. Scostamento di bilancio: come saranno usati i 25 miliardi Quello appena votato in Senato è il terzo Scostamento di bilancio dall’inizio dell’emergenza coronavirus, per un valore di ... Leggi su quifinanza

