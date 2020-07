Scoperta a Chernobyl muffa anti-radiazioni: importanti risultati per proteggere gli astronauti durante i viaggi spaziali (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’esposizione alle radiazioni è uno dei principali pericoli dei viaggi spaziali. Ora potrebbero arrivare in soccorso alcuni funghi scoperti nei pressi del reattore nucleare di Chernobyl, in grado di assorbire le radiazioni ambientali. Questo e’ quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista open access BioRxiv, condotto dagli esperti delle Universita’ di Stanford e della Carolina del Nord. Lo scopo del gruppo di ricerca era quello di testare le capacita’ di questi funghi nello schermare dalle radiazioni. Sono stati analizzati i funghi Cladosporium sphaerospermum, una specie endemica in grado di utilizzare le radiazioni gamma presenti nella centrale nucleare ucraina per ricavare energia chimica. “In un solo ... Leggi su meteoweb.eu

