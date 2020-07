Scontro Meloni-Conte: “Non rida presidente, dovete restituire la libertà agli italiani” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Con la richiesta di proroga dello stato di emergenza non vi state occupando della salute degli italiani ma della salute del vostro governo”. Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo in Aula della Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio. “Con quale faccia avete multato i commercianti che scendevano in piazza chiedendo aiuto in modo composto, chiudete le attività di chi non mantiene il distanziamento, rincorrevate la gente con i droni sulle spiagge se poi oggi consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare sul territorio italiano violando i nostri confini e poi violare la quarantena andandosene a zonzo anche quando sono contagiati? Con quale faccia? Ci dite che diavolo state facendo? E’ da pazzi irresponsabili, presidente Conte. Perchè noi abbiamo fatto ... Leggi su sportface

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni attacca il premier Conte sulla proroga dello ... di comprare i banchi con le rotelle così ragazzi giocheranno all'auto-scontro in classe". "Lo stato di ...

