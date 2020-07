Scienza, chip quantistici a basso costo: la scoperta arriva dall’Italia (Di mercoledì 29 luglio 2020) E’ possibile realizzare chip quantici a basso costo. La scoperta arriva dal Politecnico di Torino dove il gruppo di ricerca coordinato da Ladislau Matekovits, docente del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, in collaborazione con i colleghi della Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO) University di San Pietroburgo (gruppo di ricerca coordinato da Maxim Gorlach) ha appena pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Nature Communications i risultati delle loro ricerche. Questo sviluppo del progetto ipotizza un nuovo tipo di stato topologico quantico di due fotoni, dimostrato in modo sperimentale. Il metodo sviluppato dai ricercatori permette di effettuare esperimenti complessi con investimenti di denaro piu’ contenuti. Invece di compiere sperimentazioni ... Leggi su ildenaro

