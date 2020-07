Scappa dai domiciliari ma la latitanza dura solo cinque giorni: arrestato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Il 24 luglio scorso un uomo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, dopo aver rotto il braccialetto elettronico, si è allontanato dal proprio domicilio a Portici. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Pompei, a seguito di un’attività investigativa, sulla base delle precedenti frequentazioni dell’uomo, lo hanno rintracciato in un appartamento di via Grotta a Pompei in compagnia di un amico. Gennaro Di Martino, 37enne di Pompei, è stato arrestato per evasione mentre il proprietario dell’appartamento, A.L., 42enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato denunciato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

2' di lettura 29/07/2020 - Ancora una volta gli impianti di videosorveglianza e soprattutto il sistema OCR per la lettura delle targhe e la preziosa collaborazione tra le forze di Polizia locale di Ma ...

«Montella aggredì mia mamma», parla così una vittima dei carabinieri arrestati a Piacenza. Quando tre dei carabinieri della Levante, ora in carcere, sono entrati in casa sua per perquisirlo in cerca d ...

