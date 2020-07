Scandalo Consip, rivelazione del segreto d’ufficio. Rinvio a giudizio per l’ex renziano Luca Lotti (Di mercoledì 29 luglio 2020) rivelazione del segreto di ufficio. Rinvio a giudizio per l’ex ministro dello sport del governo Gentiloni, il renziano Luca Lotti. E per il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia. La decisione del gup è legata ad uno dei filoni della maxindagine sul caso Consip. Consip, Rinvio a giudizio per Luca Lotti Secondo l’accusa, l’ex ministro Lotti, il 3 agosto del 2016, avrebbe rivelato all’allora ad di Consip, Luigi Marroni, “l’esistenza di una indagine penale che interessava gli organi apicali passati e presenti di quella società. E, in particolare, di una attività ... Leggi su secoloditalia

A Palazzo Grazioli lo chiamavano il “geco“, come il rettile notturno che ci vede benissimo pure al buio. Soprattutto al buio. Lo chiamavano così perché aspettava la notte per recarsi da Silvio Berlusc ...

Tra i presenti, anche il deputato dem Luca Lotti, per il quale i pm della Capitale avevano già chiesto il rinvio a giudizio per la fuga di notizie sul caso Consip. Nell'atto di incolpazione, la ...

