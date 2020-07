Sassuolo-Udinese: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le probabili formazioni di Sassuolo-Udinese, match valido per la trentottesima giornata della Serie A 2019/2020. Non ci sarà alcuna posta in gioco, oltre alla chance di mettere nel fienile gli ultimi tre punti di questo campionato. Gli uomini di De Zerbi vogliono toccare quota 54 punti mentre quelli di Gotti, oltre a riscattare il ko interno contro il Lecce, hanno nel mirino quota 45 punti. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 1 agosto, diretta tv in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI Sassuolo – Nell’attacco neroverde Haraslin e Traorè si giocano il posto di Boga, che non è al meglio per noie fisiche. In difesa nuova chance in arrivo per Toljan e ... Leggi su sportface

