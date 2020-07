Sassuolo-Genoa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sassuolo-Genoa sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming il match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A 2019/2020. Gli emiliani di De Zerbi scendono in campo con l’unico obiettivo di terminare un’ottima stagione nel migliore dei modi, confermandosi all’ottavo posto in classifica, mentre il Genoa vuole conquistare i tre punti per mettere in cassaforte la salvezza. Fischio d’inizio fissato per le ore 19:30 di mercoledì 29 luglio. La partita sarà visibile su Sky Sport e in streaming, a pagamento, su Sky Go e Now Tv. Leggi su sportface

UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - Inter_en : ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since… - sportface2016 : #SerieA | #SassuoloGenoa oggi in tv: canale, orario e come vederla in streaming #Sassuolo #Genoa #calcio - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Sassuolo Genoa tv streaming, Sky o Dazn?: Dove vedere Sassuolo Genoa tv str… - MartinGottschaR : ? ONSDAG ?????? TV 2 SPORT X: Kl. 19.30: Sampdoria - AC Milan Kl. 21.45: Cagliari - Juventus @TV2SPORTdk: Kl. 19.30: U… -