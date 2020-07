Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni del match del 37° turno (Di mercoledì 29 luglio 2020) Al “Mapei Stadium”, Sassuolo-Genoa si sfidano nel match valido per la 37^ giornata della Serie A. Le probabili formazioni del match Al “Mapei Stadium”, Sassuolo-Genoa si sfidano nel match valido per il 37° turno della Serie A. Il Sassuolo non ha più niente da chiedere al campionato, ma il Genoa è ancora in corsa per la salvezza, e con una vittoria può chiudere definitivamente i giochi. I rossoblu hanno quattro punti in più del Lecce. In caso di sconfitta dei salentini, il Genoa sarebbe salvo anche in caso di sconfitta con il Sassuolo. Il fischio di inizio è atteso per le 19:30, in ... Leggi su zon

UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - Inter_en : ???? | SANCHEZ ?? Sassuolo ??? ?? Brescia ??????? ?? Torino ?????? ?? SPAL ???? ?? Roma ??? ?? Genoa ? A ?????? contribution since… - FERAHBOT : Sassuolo-Genoa ? 20:30 @beINSPORTS_TR MAX 2 ?????? - myfootietrading : RT @The_grey_one7: Tips 29th July Sassuolo - Genoa O.5FHG, O1.5, O2.5, BTS Lazio - Home Win, O1.5TG Sampdoria - Milan O1.5, O2.5, BTS Fio… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Lerager dal primo minuto titolare? -