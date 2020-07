Sarri: «Senza energie,5 partite in 12 giorni. Roma? Probabile under 23» (Di giovedì 30 luglio 2020) Sarri ai microfoni di Dazn ha commentato il match della Sardegna Arena, perso 2-0 contro una squadra decisamente più in palla Sarri ai microfoni di Dazn ha commentato il match della Sardegna Arena, perso 2-0 contro una squadra decisamente più in palla. Senza energie- «Il dato dei goal subiti ci può preoccupare, la gara di stasera no. Venivamo da un campionato vinto 68 ore fa, era una partita atipica. Poi se si parla di altro è chiaro che dobbiamo esser più solidi. Anche la Lega ci ha creato problemi, siamo l’unica squadra a giocare 5 partite in 12 giorni: vedremo se sarà il caso di schierare l’under 23 nell’ultima partita per recuperare energie». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

