Sarri: “La Lega ci ha creato problemi, vedremo se con la Roma sarà il caso di schierare l’under 23” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato al termine della gara persa contro il Cagliari. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN: “Il dato dei goal subiti ci può preoccupare, la gara di stasera no. Venivamo da un campionato vinto 68 ore fa, era una partita atipica. Poi se si parla di altro è chiaro che dobbiamo esser più solidi. Anche la Lega ci ha creato problemi, siamo l’unica squadra a giocare 5 partite in 12 giorni: vedremo se sarà il caso di schierare l’Under 23 nell’ultima partita per recuperare energie”. FOTO: Twitter Juventus L'articolo Sarri: “La Lega ci ha creato problemi, vedremo se con la ... Leggi su alfredopedulla

