Sarri Juventus | la rivelazione | “Comunicato alla squadra l’addio del tecnico”

Sarri Juventus – Clamorosa indiscrezione che potrebbe sconvolgere il mondo della Juventus. Sarebbe stata comunicata allo spogliatoio la notizia dell'esonero di Sarri. Secondo quanto riportato da Top Calcio 25, vinto lo scudetto, pertanto, Andrea Agnelli avrebbe deciso ugualmente di sollevare Maurizio Sarri dall'incarico. Il motivo è da ricercarsi nello scarso appeal con alcuni elementi dello spogliatoio e il crescente pessimismo dei tifosi della Juventus. Perfino in Borsa, dopo la conquista del tricolore, c'è stato un tonfo di cinque punti. Evidentemente neppure i mercati credono nel Comandante.

