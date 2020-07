Sarri dopo il ko: “Motivazioni e stanchezza, valuterò se schierare l’Under 23” (Di giovedì 30 luglio 2020) L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida persa per 2-0 contro il Cagliari. "Il dato dei gol subiti ci può preoccupare, la partita di stasera no. Leggi su tuttonapoli

JuventusTV : Sarri: «Ho coronato un sogno» Le parole del Mister dopo la vittoria dello Scudetto ???? On demand, qui ??… - juventusfc : ?? #Sarri: «#Rabiot è un giocatore con qualità non comuni, dopo grandi cambiamenti sta venendo fuori, ma è un percor… - pccpla : RT @calciomercatoit: ??#SARRI SHOCK DOPO #CAGLIARIJUVE! ??Commenti? - grandefede81 : RT @Sport_Mediaset: #Juventus, #Sarri: 'La Lega ci ha messo in difficoltà, contro la #Roma con l'U23'. Il tecnico bianconero dopo Cagliari:… - valeriovitali91 : @AV9522 Guardiola aveva la concorrenza spaventosa della Premier. Sarri arriva dopo 8 anni di dominio dove il dislivello è palese. Suvvia. -