Sant’Egidio: da domani ‘Cocomerate della Solidarietà’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – La pandemia da coronavirus ha creato nei mesi scorsi grandi difficolta’ nelle carceri, per l’accentuato isolamento e la mancanza di contatti con l’esterno. La Comunita’ di Sant’Egidio, che da anni visita con regolarita’ numerosi istituti penitenziari italiani, e’ riuscita ad organizzare per l’estate una campagna di solidarieta’ e di sostegno nelle carceri romane. domani, 30 luglio, a partire dalle 11.30 nel pieno rispetto delle precauzioni sanitarie si svolgera’ a Regina Coeli una “cocomerata di solidarieta’”. Si tratta non solo di fare festa in un momento complicato, anche per il caldo estivo, ma di un segnale importante per ricordare a tutti la necessita’ del recupero nel tessuto sociale di tante persone. Anche quest’anno le “Cocomerate della ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Egidio domani Caserta, Tanti Auguri don Mario Vallarelli per il 102° compleanno, il tuo un ricordo doveroso l'eco di caserta