Sanità, Severino Nappi: “Cosa nasconde il blocco assunzioni Oss”? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Invece di fare proclami in tv sulla sanità campana, De Luca faccia il suo dovere e sblocchi le assunzioni degli 800 operatori sociosanitari che attendono da anni”. Queste le parole di Severino Nappi, che circa due mesi fa ha ufficializzato la sua adesione alla Lega Campania. “Che c’è dietro queste omissioni?”, si chiede ancora Nappi. “Non ci meraviglieremmo se la macchina elettorale di De Luca, come ogni giorno leggiamo, stesse organizzando l’ennesima frittura di pesce. Noi vigileremo perché non accada e i diritti di questi lavoratori vengano finalmente garantiti. Caro De Luca – conclude Nappi – se per te la sanità è un mezzo per affidare appalti, sistemare ... Leggi su anteprima24

