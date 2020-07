Sandra Lonardo lascia il gruppo di Forza Italia al Senato e aderisce al Misto (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Signora Presidente, la prego di prendere atto che, da questo momento, lascio il gruppo di Forza Italia e chiedo di entrare nel gruppo Misto”. Lo ascrive la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo in una lettera inviata alla presidente del Senato Casellati.“La guida salviniana - si legge ancora - che si è imposta negli ultimi tempi in questa coalizione è l’esatto contrario del mio stile, del mio modo di pensare, della mia tradizione culturale e politica. Ho provato a resistere fino a quando ho potuto ma, non condividendo più la strategia politica, che determinava soltanto una forma di contrapposizione meramente ideologica, e nonostante le affettuose premure di colleghi, con ... Leggi su huffingtonpost

