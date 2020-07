Sandra Lonardo lascia Forza Italia e passa al Gruppo Misto del Senato: No a una leadership salviniana (Di mercoledì 29 luglio 2020) La sua insofferenza per un centrodestra a trazione leghista e, soprattutto, “salviniana”, non l’aveva mai nascosta. Ma la lettera inviata da Sandra Lonardo al presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, perché prenda “atto che, da questo momento, lascio il Gruppo di Forza Italia e chiedo di entrare nel Gruppo Misto”, è l’epilogo di una autosospensione dal partito nata nel mese scorso, quando il marito, l’ex Guardasigilli Clemente Mastella ha scelto di sostenere Vincenzo De Luca (Pd) nella sua corsa alla riconferma alla presidenza della Regione Campania. “Una decisione non semplice, che darà adito a valutazioni disparate, alcune sincere, altre interessate”, ... Leggi su ildenaro

