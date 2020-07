San Marino: un calciatore del Tre Fiori positivo al Covid-19. Il comunicato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Attraverso una nota apparsa sui propri canali ufficiali, la Federazione di San Marino ha comunicato la positività al Covid-19 di un giocatore del Tre Fiori. Ecco di seguito il comunicato: “È un giocatore del Tre Fiori il primo soggetto positivo al tampone riscontrato dall’inizio dell’attività di screening organizzata dalla FSGC in collaborazione con l’Istituto di Sicurezza Sociale. Il calciatore, non sammarinese, è stato immediatamente posto in quarantena in una struttura attrezzata sita nella provincia di Bologna. Come da protocollo, hanno seguito la medesima procedura anche tutti coloro che con esso avevano intrattenuto i contatti più stretti. Questo non riguarda lo spogliatoio ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : San Marino: un calciatore del Tre Fiori positivo al Covid-19. Il comunicato - Noovyis : (San Marino: un calciatore del Tre Fiori positivo al Covid-19. Il comunicato) Playhitmusic - - AgCultNews : .#Turismo, Pecoraro Scanio: “San Marino diventi Repubblica Plastic Free” - tuttosport : #Coronavirus, San Marino: un giocatore del #TreFiori è positivo - Notiziedi_it : Pecoraro Scanio “San Marino diventi Repubblica plastic free” -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino Femminile: intesa tra San Marino Academy e Vis Pesaro San Marino Rtv Serie A femminile, le news di mercato: Fiorentina, presa anche Forcinella

La bretone sarà da oggi a disposizione di mister Marino per gli allenamenti. MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 18:21 - Florentia San Gimignano, tra i pali arriva la giovane Lia Lonn - La Florentia San Gimignano ...

Rapine seriali a Ottaviano, Poggiomarino e Palma Campania I NOMI DEI 7 ARRESTATI

Rapine in serie alle aziende del Nolano, di Palma Campania, Ottaviano e Poggiomarino. Questa mattina sono stati presi in sette grazie all’indagine dei carabinieri di Palma Campania agli ordini del mar ...

La bretone sarà da oggi a disposizione di mister Marino per gli allenamenti. MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 18:21 - Florentia San Gimignano, tra i pali arriva la giovane Lia Lonn - La Florentia San Gimignano ...Rapine in serie alle aziende del Nolano, di Palma Campania, Ottaviano e Poggiomarino. Questa mattina sono stati presi in sette grazie all’indagine dei carabinieri di Palma Campania agli ordini del mar ...