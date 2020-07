Samsung, svelati i prodotti in arrivo il 5 agosto – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Samsung, in attesa del Galaxy Unpacked 2020 che verrà realizzato il prossimo 5 agosto, ha svelato i prodotti in uscita con un VIDEO trailer In attesa del Galaxy Unpacked 2020 del prossimo 5 agosto, evento di presentazione dei nuovi prodotti della Samsung che si terrà in diretta streaming, l’azienda coreana ha deciso di svelare … L'articolo Samsung, svelati i prodotti in arrivo il 5 agosto – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NewsDigitali : Samsung conferma: il 5 agosto saranno svelati i nuovi pieghevoli Galaxy Z - -