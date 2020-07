Samsung entrerà nel mercato delle fotocamere per smartphone di fascia media (Di mercoledì 29 luglio 2020) Samsung Electro-Mechanics sta valutando la possibilità di entrare nel mercato dei moduli per fotocamere degli smartphone di fascia media. L'articolo Samsung entrerà nel mercato delle fotocamere per smartphone di fascia media proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Samsung entrerà Samsung Galaxy Fold 2 e Note 20 in arrivo solo con 5G | Rumor HDblog