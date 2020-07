Sampdoria-Milan, Pioli: “Ibrahimovic determinante. Faticoso giocare i preliminari di Europa League” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Milan continua a vincere e batte anche la Sampdoria.In occasione della trentasettesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra il Milan e la Sampdoria, che si sono affrontati sul campo dello stadio San Siro: a trionfare sono stati i rossoneri grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic e i gol di Hakan Calhanoglou e Rafael Leao.Al termine del match il tecnico dei rossoneri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta:"La cosa importante era giocare bene e vincere, noi potevamo pensare solo a noi. Il risultato di chi ci sta davanti è determinante. Abbiamo vinto una partita che potevamo chiudere anche ... Leggi su mediagol

acmilan : ?? Our masterpieces away to Sampdoria ?? I nostri gol più belli in #SampdoriaMilan ? Scegli il tuo preferito su… - IsmaelBennacer : ?? Sampdoria - AC Milan ?? Stadio Luigi Ferraris ? 19h30 #ForzaMilan ???? - acmilan : 4, 5, 10, 11 ?? Some of the numbers from #SampdoriaMilan. Read the article to find out that they refer to ??… - hecktor_rangel : RT @TeamMilanAC: ?? Milan's last 12 games ? 8 Wins ?? 4 Draws ? 0 Defeat ?? 32 Goals scored ?? 12 Goals conceded ?? Juventus ? Lecce ? AS Ro… - SkySport : Milan, Ibrahimovic dopo la doppietta alla Samp: 'Sono come Benjamin Button' -