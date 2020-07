Sampdoria-Milan oggi in tv: canale, orario e diretta streaming, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sampdoria-Milan sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming il match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A 2019/2020. I blucerchiati, già certi della salvezza e senza particolari obiettivi di classifica, ospitano i rossoneri, che vanno a caccia dei tre punti per scavalcare la Roma. Fischio d’inizio fissato per le ore 19:30 di mercoledì 29 luglio. La partita sarà visibile su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go. Leggi su sportface

