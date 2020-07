Sampdoria-Milan, il gol di Ibrahimovic: Colley disattento, lo svedese incorna (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Milan sigla l’0-1 a Marassi grazie alla rete di Zlatan Ibrahimovic. Grandissima azione di Rebic che semina il panico sulla sinistra e manda al bar Bereszynski: il croato in seguito pennella un pallone preciso per la testa di Ibrahimovic, abile a superare Falcone. Tante tuttavia le responsabilità della retroguardia blucerchiata e in particolare di Colley, che si dimentica completamente di marcare lo svedese. Partenza in quinta quindi per i rossoneri che non hanno intenzione di mollare l’obiettivo qualificazione diretta ai gironi di Europa League. Leggi su sportface

