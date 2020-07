Sampdoria – Milan, i rossoneri al Ferraris fanno il diavolo a quattro (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sampdoria – Milan era una delle gare in programma per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre miravano alla vittoria per guadagnare punti utili alla classifica prima dell’ultima giornata. I rossoneri hanno dimostrato per l’ennesima volta di essere in gran forma giocando una partita molto buona e costruendo azioni che sono culminate nei quattro gol della vittoria. La Sampdoria è riuscita ad andare a segno solamente una volta e non ha potuto nulla contro la formazione di Pioli. In questo momento la Sampdoria si trova al quindicesimo posto con 41 punti, mentre il Milan occupa la sesta posizione a quota 60 punti. Sampdoria – Milan è terminata ... Leggi su sport.periodicodaily

