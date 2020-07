Sampdoria Milan 0-1 LIVE: tiro Leris (Di mercoledì 29 luglio 2020) Allo Stadio Ferrarsi, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sampdoria e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Ferraris”, Sampdoria e Milan si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Milan 0-1 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris 3′ Gol Ibrahimovic – Finta di corpo di Rebic che inganna Bereszynski, assist in mezzo per la testa di Ibrahimovic. L’attaccante non sbaglia e trafigge Falcone 6′ Doppia parata di Falcone – Prima Theo Hernandez e poi Calabria tentano di bucare il portiere blucerchiato. Doppia parata per il portiere blucerchiato 9′ ... Leggi su calcionews24

