“Salvini, mettiti la mascherina”: il leader della Lega torna in Senato senza protezione individuale e viene richiamato tra le proteste (Di mercoledì 29 luglio 2020) Matteo Salvini, nel corso della giornata parlamentare dedicata all’intervento di Giuseppe Conte sullo stato d’emergenza e il relativo voto sulla proroga, è tornato tra i banchi del proprio partito senza mascherina. Dalla maggioranza i colleghi hanno notato l’anomalia e lo hanno subito richiamato. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, non è intervenuta. L'articolo “Salvini, mettiti la mascherina”: il leader della Lega torna in Senato senza protezione individuale e viene richiamato tra le proteste proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

raffo1900 : RT @fattoquotidiano: “Salvini, mettiti la mascherina”: il leader della Lega torna in Senato senza protezione individuale e viene richiamato… - fattoquotidiano : “Salvini, mettiti la mascherina”: il leader della Lega torna in Senato senza protezione individuale e viene richiam… - freeleng : @La_manina__ Se vado dal panettiere senza mascherina non mi fanno entrare. Stessa cosa dovevano fare, senza istrutt… - vatuttobene58 : @matteosalvinimi #Salvini ?? METTITI LA MASCHERINA RISPETTA GLI ITALIANI MORTI E MALATI E TUTTI I SANITARI ! - nottruv : @fattoquotidiano a #Salvini mettiti la mascherina -

