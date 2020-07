Salvatores, Linklater, Nolan e il tempo. Viaggio nella dimensione più amata dai tre registi nel giorno del loro compleanno (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 30 luglio è una data speciale per il mondo del cinema, perché non capita poi tanto spesso che in un solo giorno nascano tre autori capaci di lasciare un segno nella settima arte. Ed è ancora più curioso che a dividere tra loro questi grandi cineasti ci siano dieci anni spaccati. Gabriele Salvatores (1950), Richard Linklater (1960) e Christopher Nolan (1970) festeggiano oggi insieme. E allora abbiamo provato a cercare un filo rosso che unisse vite e carriere così grandi eppur così distanti, trovandolo… nel tempo. Se per Nolan e Linklater l’attrazione per questa dimensione è nota e manifesta, per Salvatores è invece un sentimento che ... Leggi su ilfattoquotidiano

