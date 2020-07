Salvatore Ferragamo, la sua vita in un docu-film diretto da Luca Guadagnino alla Mostra del Cinema di Venezia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Difficile non innamorarsi della vita di Salvatore Ferragamo. Il «calzolaio delle stelle» come è stato battezzato. Poi. Prima. Classe 1898 di Bonito un paesino in provincia di Avellino, undicesimo di quattordici figli, con una grande passione per le scarpe: a 11 anni è apprendista a Napoli presso un calzolaio e a 13 apre un suo negozio a Bonito. A 14 anni raggiunge in America uno dei fratelli, che lavora in un grande calzaturificio di Boston, Salvatore è affascinato dalla modernità delle macchine, ma ne percepisce anche i limiti qualitativi. Successivamente si trasferisce da un altro fratello a Santa Barbara, in California, dove apre una bottega di riparazioni per calzature. La California di quegli anni è la terra magica dove prospera la giovane industria ... Leggi su gqitalia

