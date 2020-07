Salerno, venerdì la conferenza di presentazione del Giffoni Jazz Festival (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Salerno, città dalla grande tradizione Jazz, inizia la stagione dei Festival live con un’anteprima internazionale che anticipa la seconda edizione del Giffoni Jazz Festival 2020, evento organizzato dall’Associazione Culturale e Musicale “DeArt Progetti” con il patrocinio del Comune di Giffoni Vallepiana e del Giffoni Film Festival. Tra le incertezze di quest’epoca e le difficoltà organizzative scaturite dall’emergenza post pandemica GJF2020 ha avuto la forza e il coraggio di andare avanti programmando la seconda edizione di un appuntamento che oramai possiamo definire ciclico. Il ... Leggi su anteprima24

