Salernitana-Spezia | le probabili formazioni e dove vederla in tv

Salernitana e Spezia si affrontano venerdì 31 luglio allo stadio Arechi per la 38esima e ultima giornata di Serie B. I granata, dopo il pareggio di Pordenone, hanno solo la vittoria come unico risultato per centrare i playoff. Di fronte ci sarà lo Spezia, già matematicamente qualificato alla semifinale, ma voglioso di mantenere la terza posizione. All'andata gli aquilotti s'imposero per per 2-1 grazie alle reti di Ragusa, Gyasi e Gondo. I campani, dunque, vivranno 4 giorni di passione durante i quali cercheranno di ritrovare energie fisiche e mentali. Sicuramente, se ci fosse stato il pubblico sugli spalti sarebbe stata tutt'altra storia, ma se gli uomini di Ventura riusciranno a trovare cuore, grinta e determinazione, come si è visto contro Juve Stabia e Cittadella, allora raggiungere i ...

