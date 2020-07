Salemme rifiuta l’invito di Mastella e prepara il ritorno per ‘Città Spettacolo’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Io faccio l’attore e mi muovo continuamente. Sarebbe un onore ma deve farlo chi sta qui, chi vive questa città e ha passione per il teatro, così sceglie le cose migliori per i cittadini”. E’ la risposta di Vincenzo Salemme al sindaco Clemente Mastella dopo la proposta del primo cittadino di affidare all’attore partenopeo la direzione del Teatro Comunale di Benevento. “Tra meno di 10 mesi apriremo il teatro e ho proposto a Vincenzo di fare il direttore ma non vuole venire”, ha detto Mastella nel suo intervento al termine della serata inaugurale del BCT, sul palco allestito in piazza Cardinal Pacca. Intanto Salemme si starebbe già preparando per tornare in città. Secondo ... Leggi su anteprima24

