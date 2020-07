Saipem, Cao: “Concentrati su transizione energetica. Nessuna cancellazione progetti” (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Saipem ha chiuso il primo semestre in perdita, ma con un ottimo andamento dell’acquisizione ordini, che consente al general contractor di proseguire il percorso di ricerca di nuove opportunità di crescita quando ci sarà la ripresa post pandemia. L’Ad Stefano Cao ha avviato la conference call parlando proprio del contesto difficile determinato dal Covid-19, che ha determinato ovviamente un impatto dal punto di vista operativo e gestionale, ma non ha prodotto uno stop dei progetti, solo un allungamento temporale. Il manager ha poi focalizzato l’attenzione sul portafoglio ordini, che ha raggiunto un livello 26 miliardi, dopo l’acquisizione di ordini per oltre 4,8 miliardi nel periodo. Si tratta – ha sottolineato – di un ammontare pari a 1,3 volte i ricavi del trimestre. Cao ha confermato “la ... Leggi su quifinanza

