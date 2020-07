Ryan Reynolds: “L’orsacchiotto è stato ritrovato” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Qualche giorno fa, Ryan Reynolds era sceso in prima linea per ritrovare l’orsacchiotto della giovane Mara: storia a lieto fine “L’orsacchiotto è a casa! Grazie a chi lo ha cercato in lungo e in largo. E a chi l’ha preso, grazie per averne avuto cura”: con queste parole affidate a Twitter, Ryan Reynolds ha reso noto qualche ora fa il lieto fine di una storia che lo aveva coinvolto in prima persona. Appena lunedì scorso, la star di Deadpool aveva postato sui social un appello per ritrovare un peluche che appartiene alla giovane Mara, una ragazza di Vancouver. Questo orsacchiotto per Mara ha un significato particolare poichè al suo interno vi è la registrazione dell’ultimo messaggio per lei da parte della madre, morta di cancro ... Leggi su zon

