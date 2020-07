"Russia, registrazione del vaccino per il Coronavirus entro il 10 agosto" (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA - Il vaccino per il Covid a cui sta lavorando l'istituto nazionale di ricerca russo Gamaleya è stato inviato al dipartimento competente del ministero della Salute per la valutazione degli esperti ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Il vaccino per il Covid a cui sta lavorando l'istituto nazionale di ricerca russo Gamaleya è stato inviato al dipartimento competente del ministero della Salute per la valutazione degli esperti ...

Russia: fonti stampa, possibile disponibilità del vaccino contro coronavirus dal 15 agosto

Mosca, 29 lug 10:38 - (Agenzia Nova) - Il vaccino contro il coronavirus, sviluppato dal Centro Gamaleya in Russia, è stato sottoposto agli esami finalizzati alla registrazione, che è prevista per il 1 ...

