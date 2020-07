Rugby, morto Andy Haden: storico capitano degli All Blacks (Di mercoledì 29 luglio 2020) . Aveva 69 anni e combatteva dal 2003 con una leucemia linfatica cronica La leggenda degli All Blacks Andy Haden è morto all’età di 69 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’ex giocatore di Rugby neozelandese si è spento mercoledì mattina nella città di Auckland. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

EVDeMat : Oggi è morto Duz un amico di rugby di mio figlio lo conoscevo era un ragazzone simpatico un po'sovrappeso morto d'i… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby morto

Corriere dello Sport

Lutto nel rugby neozelandese. Andy Haden, ex seconda linea e capitano degli All Blacks, è deceduto a 69 anni per un tumore. Aveva giocato in totale 117 partite con la maglia della sua nazionale, tra c ...Nel 2003 aveva annunciato l'inizio di un ciclo di chemioterapia per combattere una leucemia linfatica cronica che lo ha portato alla morte Lutto nel rugby neozelandese. Andy Haden, ex seconda linea e ...