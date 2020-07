Rubarono le opere d'arte di Düsseldorf. Dopo 20 anni richiesta di riscatto: presi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nadia Muratore La coppia pretendeva 200mila euro dal museo per la refurtiva «Abbiamo le opere d'arte rubate nel vostro museo, se le volete indietro dovete pagare un riscatto». La prima volta che il responsabile del Museo del vetro di Düsseldorf, in Germania, ha letto queste parole sulla sua mail, ha pensato a uno scherzo o a un millantatore ma ben presto si è dovuto ricredere: troppo precise e ricche di particolari erano le informazioni che quell'uomo forniva - via mail o per telefono - sul furto avvenuto l'8 febbraio del 2000 al Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich di Düsseldorf, per essere solo un perditempo. È iniziata così la trattativa tra chi diceva di essere in possesso delle cinque opere rubate e i dirigenti del museo, che ha portato all'arresto di uomo - Thomas ... Leggi su ilgiornale

