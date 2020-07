Rubano Cartello Stradale dei 30 Km Orari per Festeggiare Trentesimo Compleanno, Hanno Rischiato L’Arresto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Succede nel comune di Caldiero, la sparizione del Cartello era stata segnalata dal sindaco, i carabinieri sono intervenuti trovando le persone coinvolte. Un Cartello Stradale per il Compleanno, questa è stata l’idea che è saltata in mente ad alcuni di un uomo che avrebbe compiuto 30 anni, non a caso il Cartello scelto segnala una velocità massima di 30 km Orari. La vicenda si è verificata a Caldiero, piccolo comune in provincia di Verona, le persone coinvolte sono state individuate e segnalate alle autorità locali. L’allarme era stato lanciato dal sindaco, che si era reso conto della scomparsa del Cartello in via Musi, una zona dove la presenza della segnaletica era importante, in quanto zona piena di ... Leggi su youreduaction

lucianotomeiya1 : RT @fanpage: Rubano un cartello stradale e lo regalano ad un loro amico per il compleanno - manuelblu : RT @fanpage: Rubano un cartello stradale e lo regalano ad un loro amico per il compleanno - fanpage : Rubano un cartello stradale e lo regalano ad un loro amico per il compleanno - VeronaNews_net : Rubano cartello stradale per il compleanno di un amico – - larenait : E' successo a Caldiero (#Verona): hanno portato il segnale alla festa di compleanno per i 30 anni dell'amico, ma so… -